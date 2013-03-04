Металіст виходить на 3 місце

Харків. 4 березня. УНІАН. Харківський Металіст у першому матчі 2-го кола національної першості з футболу, який відбувся в суботу, здобув перемогу над донецьким Металургом і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці.

Харківський клуб до 79-ї хвилини вів з рахунком 3:0 і підтверджував високу налаштованість у боротьбі за 2-ге місце Прем’єр-Ліги, яке дає право виступати в Лізі Чемпіонів.

Наприкінці 2-го тайму Металургу вдалося перехопити ініціативу і скоротити рахунок до мінімуму. Відтак, 3:2, і Металіст обійшов Динамо, яке у неділю не могло здолати Кривбас (1:1) у Києві.

Набравши у 19 іграх 39 очок, Металіст посідає 3-тє місце в турнірній таблиці. На першому – Шахтар (54), на другому – Дніпро (41). Динамо відстає від Металіста на 1 очко (38).

У наступному (20-му) турі Металіст 10 березня грає на виїзді з київським Арсеналом.