Харків’янка Вікторія Коваль стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука
09:43, 04 березня 2013Харьків
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Українська команда стала першою
Харків. 4 березня. УНІАН. Харків’янка Вікторія Коваль стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, жіноча збірна України зі стрільби з лука посіла перше місце у командних змаганнях на чемпіонаті Європи у приміщенні.
Спочатку українки обіграли румунок – 230:216, потім суперниць із Польщі – 236:225, а в фіналі у перестрілці здолали опір команди Італії.
Виступала збірна України у такому складі: Лідія Січенікова, Катерина Палеха та Вікторія Коваль.
Загалом на чемпіонаті Європи, який відбувся у польському місті Жешув, збірна України з п’ятьма золотими і однією бронзовою нагородою посіла перше загальнокомандне місце.
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