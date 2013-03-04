Харків. 4 березня. УНІАН. Харків’янка Вікторія Коваль стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, жіноча збірна України зі стрільби з лука посіла перше місце у командних змаганнях на чемпіонаті Європи у приміщенні.

Спочатку українки обіграли румунок – 230:216, потім суперниць із Польщі – 236:225, а в фіналі у перестрілці здолали опір команди Італії.

Виступала збірна України у такому складі: Лідія Січенікова, Катерина Палеха та Вікторія Коваль.

Загалом на чемпіонаті Європи, який відбувся у польському місті Жешув, збірна України з п’ятьма золотими і однією бронзовою нагородою посіла перше загальнокомандне місце.