ДТП під Печенігами: шість травмованих

Харків. 4 березня. УНІАН. У Печенізькому районі Харківської області внаслідок лобового зіткнення двох легковиків травмувалося шестеро людей.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 3 березня о 7.30 на 1 км автошляху Печеніги – Мартове – Борщова.

29-річний водій автомобіля ВАЗ-21140, рухаючись з боку селища Мартове у напрямку селища Печеніги, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos, під керуванням 35-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення водія та двох пасажирів автомобіля ВАЗ-21140, водія та двох пасажирів Daewoo Lanos з тілесними ушкодженнями було доправлено до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.