Сьогодні у Харкові - брифінг представника Омбудсмана

Харків. 4 березня. УНІАН. Сьогодні о 10.30 біля входу до ДЛПЗ «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» у місті Харкові (біля КПП, адреса: Харків, пров. Балакірєва, 5) відбудеться брифінг для журналістів за участю представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – керівника Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Юрія Бєлоусова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, під час брифінгу Ю.Бєлоусов поінформує про результати відвідування медичної установи, де перебуває на лікуванні екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Відвідування було здійснено за наказом Уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської на підставі повідомлень у ЗМІ про звернення Ю.Тимошенко до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини.