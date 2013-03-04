Харківська область витратить на ремонт доріг у 2013 році близько 124 млн грн

Харків. 4 березня. УНІАН. Харківська область витратить на утримання та ремонт доріг у 2013 році близько 124 млн грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Романа Гриву.

За його словами, ці кошти передбачені держбюджетом, частина їх у сумі близько 55 млн грн вже затверджена для Харкова.

«123 млн 718 тис грн передбачено держбюджетом цього року на утримання та ремонт доріг Харківської області. Зараз відбувається процес розподілу цих коштів. Так по місту Харкову перелік об`єктів на суму 54 млн 846 тис грн уже затверджений. На узгодженні знаходяться відповідні списки по районах області та містах обласного значення, мовиться про 32 млн 850 тис грн».

Р.Грива зазначив, що на найближчу сесію обласної ради, яка відбудеться 5 березня, Департамент підготував на підставі пропозицій райдержадміністрацій список доріг для проведення капітального та поточного ремонту на суму 36 млн 22 тис грн., які будуть виділятися з обласного бюджету.

За словами директора Департаменту, у першу чергу до цих переліків увійшли найбільш соціально значимі дороги, якими проходять шкільні маршрути, здійснюються пасажирські перевезення, а також дороги, які після зими не забезпечують безпеки руху автотранспорту.

«У нас дороги, на які потрібно звернути увагу з точки зору безпечності проїзду, аби забезпечити проїзд тієї ж швидкої допомоги. Райдержадміністрації, селищні ради, мери міст відпрацювали ці питання і подали нам списки. Сьогодні ми їх звіряємо зі скаргами, що надійшли нам протягом минулого року та зими, і потім уже ухвалимо виважене рішення», – сказав Р.Грива.