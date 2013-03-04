Представник омбудсмена заявляє, що відеокамер у палаті Тимошенко немає

Харків. 4 березня. УНІАН. Представник Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Юрій Бєлоусов заявляє, що відеокамер у палаті, де проходить лікування засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, в стаціонарі якої перебуває Ю.Тимошенко, сказав представник Уповноваженого Ю.Бєлоусов.

«Відеокамери в палаті, де перебуває на лікуванні Юлія Тимошенко, відсутні», – сказав він.

За словами Ю.Бєлоусова, який особисто 3 березня цього року відвідав Ю.Тимошенко у клініці «Укрзалізниці», в палаті, де перебуває ув’язнена, знято пост спостереження, а охорону медичного блоку здійснюють виключно жінки.