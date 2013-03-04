В лікарні Тимошенко все готове для відеоконференції - начальник колонії

Харків. 4 березня. УНІАН. У Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, в стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, підготовлене приміщення та обладнання для участі екс-прем’єра в судових засіданнях в режимі відеоконференції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею сказав журналістам начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков.

За його словами, апаратура встановлена у приміщенні для проведення відеоконференції вже протестована Апеляційним судом міста Києва.

«ЦКЛ № 5 надала можливість проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Приміщення повністю оформлене, апаратура протестована Апеляційним судом Києва проведенням пробного засідання в режимі відеоконференції», - сказав І.Колпащиков.

Він наголосив, що приміщення для проведення відеоконференції розташоване на відстані близько 10 метрів від палати Ю.Тимошенко. Крім того, начальник колонії підкреслив, що участь екс-прем’єра у судовому засіданні Печерського районного суду Києва в режимі відеоконференції максимально зменшить ризики для її здоров’я, які можуть виникнути під час транспортування до Києва.