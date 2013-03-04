У Харкові відкриють почесне консульство Грузії

Харків. 4 березня. УНІАН. У Харкові в 2013 році відкриють почесне консульство Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це сьогодні сказав Генеральний консул Грузії в Донецьку Зураб Квачадзе, який прибув до Харкова з робочим візитом.

«Рік тому Грузія представила свого кандидата на посаду почесного консула Грузії в Харкові, і ми сподіваємося, що всі процедури, передбачені українським законодавством, будуть дотримані, і вже в цьому році ми відкриємо почесне консульство. Для нас це має велике значення, тому що у вашому місті ми маємо свої інтереси і далекоглядні плани, і для реалізації цих питань почесне консульство тут буде необхідно», - сказав З.Квачадзе.

Він зазначив, що Грузія планує співпрацювати з Харковом у питаннях освіти, економічній та гуманітарній сферах.

За словами консула, на сьогодні вже існують тісні контакти Харкова з грузинськими містами.

З.Квачадзе також наголосив, що в Харкові проживає одна з найбільших грузинських діаспор в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, в рамках візиту З.Квачадзе зустрівся з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом. Під час зустрічі сторони також обговорили питання подальшого співробітництва Харкова з містами-партнерами Кутаїсі та Тбілісі та стан грузинської діаспори в Харкові.