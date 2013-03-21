У Харкові з даху 9-поверхівки стрибнула і розбилася 19-річна дівчина

21:01, 21 березня 2013
Харьків
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Провадиться слідство

Харків. 21 березня. УНІАН. У Харкові з даху 9-поверхового житлового будинку стрибнула і розбилася насмерть 19-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, це сталося 21 березня вночі у Жовтневому районі міста.

Повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Кибальчича знаходиться труп дівчини, надійшло по телефону «102» близько 4-ї години ранку.

Слідчо-оперативна група райвідділу міліції, яка одразу виїхала на місце пригоди, виявила труп дівчини з чисельними тілесними ушкодженнями, характерними для падіння з висоти. У подальшому було встановлено особу загиблої, нею виявилась місцева 19-річна мешканка.

«За попередніми даними дівчина перебувала в квартирі своєї бабусі та вистрибнула з даху 9-поверхового будинку», - повідомили у ВЗГ.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відкрито кримінальне провадження. Після проведення судових експертиз буде визначена кваліфікація даного кримінального правопорушення. Триає слідство.

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