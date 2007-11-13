«Металіст-А» не причетний до падіння рекламного щита на Кінному ринку

Харків. 13 листопада. УНІАН. Компанія «Металіст-А» заявила про те, що вона не має жодного відношення до рекламної конструкції, яка впала кілька днів тому на Кінному ринку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі компанії, рекламний щит є власністю одного з харківських рекламних агентств, і відповідати за те, що сталося, має його власник.

«Вся відповідальність за інцидент цілком лежить на власникові рекламного щита, але оскільки все сталося на території ринку, ми вважаємо за необхідне для себе надати постраждалим всю необхідну допомогу», - заявив генеральний директор ТОВ «Металіст-А» Юрій МЄДВЄДЄВ.