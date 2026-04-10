У Росії молодь агітують вступати до їхніх Сил безпілотних систем: Федоренко розкрив деталі

У Росії молодь різними методами агітують вступати до їхніх Сил безпілотних систем. Про це в етері "Київ 24" сказав Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".
Відповідаючи на запитання щодо розширення російськими окупантами чисельності своїх військ безпілотних систем, він зауважив, що в Росії дали розпорядження на вищі навчальні заклади "валити" трієчників і тих, хто вчиться на 3 з плюсом".
"Щоб вони не здавали іспити, не здавали сесії. І тут же прибігає ФСБшник з контрактом: "Давайте до сил безпілотних систем Російської Федерації, приходьте до нас", - сказав Федоренко.
Крім того, каже він, російським правоохоронним органам дали завдання адміністративні правопорушення "підтягувати" до кримінальних:
"Або сядеш, або іди воювати проти України".
Також додатково ресурси вкладаються у псевдо патріотичні організації, де 16-17-річним "миють мізки для того, щоб з набуттям повноліття цей кадровий потенціал можна було задіяти у війні проти України".
Федоренко також зауважив, що молодших військовослужбовців Росія намагається оснащувати найновітнішими розробками.
Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України підкреслив, що згідно з даними нашої розвідки, станом на початок квітня російькі окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис.
Водночас вже чотири місяці поспіль українські підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу російських загарбників, аніж вони рекрутують до своїх лав.