'Ми цього не допустимо': Трамп видав нову порцію заяв про війну з Іраном

Президент заявив, що США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зазнав військової поразки і тепер США мають намір відкрити Ормузьку протоку в будь-якому разі. Про це пише Clash Report.

"Вони зазнали військової поразки, і тепер ми відкриємо затоку разом з ними або без них, але вона буде відкрита. Ми збираємося відкрити протоку, як її називають, і, думаю, це відбудеться досить швидко, а якщо ні - ми зможемо довести справу до кінця тим чи іншим способом. Все йде добре", - підкреслив він.

Президент сказав, що США не дозволять Ірану тримати Ормузьку протоку закритою.

"Ми цього не допустимо. Це міжнародні води. Якщо вони це роблять - ніхто точно не знає, чи роблять вони це - але якщо вони це роблять, ми не дозволимо цьому статися", - зазначив Трамп.

За його словами, хороша угода з Іраном має передбачати відсутність ядерної зброї:

"Це номер один. Знаєте, я думаю, що зміна режиму вже відбулася, хоча у нас ніколи не було такого... такого критерію. Ніякої ядерної зброї. У цьому полягає 99% суті".

Трамп також заявив, що Вашингтону не потрібен запасний план щодо Ірану, оскільки іранська армія практично знищена.

"Запасний план не потрібен. Їхня армія розбита, їхньої армії більше немає. Ми знищили практично все. У них залишилося дуже мало ракет, у них дуже низькі виробничі потужності. Ми завдали по них потужного удару. Наші військові просто чудові, вони проробили приголомшливу роботу", - додав він.

Раніше він заявив, що американські військові кораблі перезаряджаються "найкращими боєприпасами" для відновлення кампанії ударів по Ірану на випадок, якщо мирні переговори за посередництва Пакистану проваляться.

Незабаром у Пакистані мають відбутися американо-іранські переговори, на яких США представлятимуть віце-президент Джей Ді Венс, спеціальний посланник Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

На запитання журналістів, чи очікує він успіху від цих переговорів, Трамп відповів, що ми дізнаємося про це "приблизно через 24 години".

Разом з тим президент США заявив, що в разі провалу переговорів американці спробують розблокувати Ормузьку протоку силою.

