Сербію можуть позбавити фінансування від Євросоюзу через зв’язки з Росією, - Politico

Євросоюз може позбавити Сербію фінансування в розмірі до 1,5 млрд євро через відкат демократичних процесів і тісні зв'язки країни з Росією, повідомляє Politico.

Йдеться, зокрема, про реформу судової системи, проведену урядом сербського президента Олександра Вучича на тлі масових протестів громадян.

"Наше занепокоєння щодо того, що відбувається в Сербії, посилюється - від законів, що підривають незалежність судової влади, до репресій проти протестувальників і періодичного втручання в незалежні ЗМІ", - повідомила єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос.

Вона також підкреслила, що Єврокомісія проводить оцінку того, чи продовжує Белград виконувати умови для "платежів за фінансовими інструментами ЄС".

Представниця ЄС заявила, що ці нещодавні події, поряд із триваючим співробітництвом Сербії з Москвою, стали переломним моментом у відносинах Брюсселя з Белградом і призвели до жорсткості позиції виконавчої влади ЄС.

"Як країна-кандидат, ми також очікуємо, що Сербія підтримуватиме нас у зовнішній політиці та більш тісно відповідатиме нашим позиціям", - сказала Кос, не згадуючи при цьому Росію.

Даніель Апостолович, посол Сербії в ЄС і головний переговорник з блоком, заявив, що він "впевнений, що ми не дійдемо до цієї точки" призупинення фінансування і "ми не відмовляємося від повноправного членства в ЄС".

Зазначається, що Сербія не є членом ЄС, але вона має право на отримання коштів і грантів для сприяння проведенню правових реформ у рамках переговорів про вступ, що розпочалися у 2014 році.

Заяви Вучича

Раніше Вучич заявив, що Сербія готується до нібито можливого нападу альянсу Хорватії, Албанії та Косово.

"Ми готуємося до їхнього нападу. Вони чекають моменту в майбутньому, коли розгориться більший конфлікт між європейцями та росіянами, і ще більший на Близькому Сході. Такі їхні наміри, вони чекають сприятливого моменту, коли у світі настане загальний хаос", - сказав він.

Вучич зазначив, що сама Сербія не може превентивно напасти на Албанію та Хорватію, оскільки вони є членами НАТО. За його словами, жителям Сербії не потрібно турбуватися через цю загрозу, оскільки сербська держава "має достатньо стримуючої сили", щоб не допустити іноземного вторгнення.

