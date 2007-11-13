Експерти вважають найбільш ефективною у Харкові діяльність Авакова, і найменш – Добкіна

Більшість українських експертів вважають, що діяльність голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова є найбільш ефективною в регіоні.

Про це свідчать результати дослідження «Вплив позачергових виборів депутатів Верховної Ради України на ефективність влади і розстановку політичних сил», обнародувані сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступником генерального директора Агентства моделювання ситуацій Олексієм Голобуцьким.

Він зазначив, що експерти оцінювали ефективність роботи влади у Харкові й Харківській області за 2006-2007 рр. за 7-балльною шкалою.

Одержаний результат, підкреслив О.Голобуцький, показав, що найбільш ефективною є робота губернатора, оскільки його середній бал дорівнює 1,6.

Найнижча ефективність, з точки зору опитаних, спостерігається в діяльності Харківського міського голови Михайла Добкіна (-1,6). При цьому досить негативно експерти оцінили діяльність міської ради (-1,3), обласної ради (-0,3) і харківських судів (-1,3).

Водночас, за словами О.Голобуцького, половина харківських експертів - 5 з 11 - вважають, що для підвищення ефективності міської влади в Харкові необхідно провести дострокові вибори міського голови і депутатів міськради, 1 - підвищити роль громадськості в ухваленні політичних рішень, 2 - зосередитися на соціально-економічних проблемах рядових жителів міста, узявши «тайм-аут» на ідеологічні і політичні суперечки.

Дослідження проводилося з 31 жовтня по 6 листопада (польовий етап – з 31 жовтня по 2 листопада) ГО «Соціополіс» спільно з Агентством моделювання ситуації. Всього були опитані 34 політичних експерти – політологи, аналітики і журналісти.