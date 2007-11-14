Проскуріна призначено радником Авакова

Із соціальних питань

Харків. 14 листопада. УНІАН. Депутата Харківської обласної ради з фракції «Народна опозиція» (Блок Наталії ВІТРЕНКО) Володимира ПОСКУРІНА призначено радником голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт облдержадміністрації. Відповідне розпорядження підписав А.АВАКОВ. В.ПРОСКУРІН працюватиме радником губернатора з соціальних питань на громадських засадах.

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