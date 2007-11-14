Харків і Болонья продовжать дружбу

Харків. 14 листопада. УНІАН. Харків і Болонья планують підписати оновлену Угоду «Про продовження побратимських відносин між містом Харків (Україна) та містом Болонья (Італія) і співпраці в торгово-економічній, науково-технічній та гуманітарно-культурній сферах».

Як повідомляє сайт Харківської міськради, документ буде підписано у ході поїздки до Болоньї міського голови Михайла ДОБКІНА, який перебуватиме в Італії до 17 листопада на запрошення мера Болоньї Серджіо КОФФЕРАТТІ.

Мери двох міст мають намір обговорити питання щодо подальшого розвитку побратимських відносин між Харковом і Болоньєю.

М.ДОБКІН також візьме участь у церемонії вручення Премії «Alta Qualita» («Найвища якість») як член міжнародного журі. Метою Премії «Alta Qualita» є заохочення «гідних людей» - чоловіків та жінок з усього світу, які присвячують себе досягненню найвищої якості у сфері своєї діяльності. Від міста Харкова на здобуття Премії «Найвища якість» було висунуто кандидатуру директора Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру академіка Олени ГРЕЧАНІНОЇ.

У Торгово-промисловій палаті Болоньї відбудеться презентація економічного та інвестиційного потенціалу міста Харкова, повідомляє сайт міськради.