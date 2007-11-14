Погода в Україні погіршиться

Харків. 14 листопада. УНІАН. У четвер, 15 листопада вночі на території України, за прогнозами синоптиків, буде мінлива хмарність, без опадів, вранці та вдень очікується погіршення погодних умов: сніг, мокрий сніг, у південній частині переважно дощ, у центральних та західних областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, у північній половині подекуди хуртовини, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у південній частині 0-5° тепла; вдень 1-6°, в Криму 10-15° тепла, у північних областях близько 0°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у північних та центральних областях 16 листопада пройде мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі місцями сильні опади, хуртовини; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; 17 листопада без істотних опадів, лише вдень у північних областях очікується невеликий сніг, температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У південній частині, східних та Дніпропетровській областях пройдуть опади переважно у вигляді дощу; температура 16 листопада вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла, в Криму 13-18 тепла, 17 листопада вночі 0-5° тепла, вдень 3-8 тепла, в Криму до 14°. У західних областях 16 листопада буде невеликий сніг, мокрий сніг, 17 листопада без істотних опадів; температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°; в Карпатах невеликий сніг, температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 16 листопада в Україні, крім західних областей, 17 листопада у південній та східній частині місцями пориви 15-22 м/с, на узбережжі морів 25 м/с.

18-19 листопада - без істотних опадів. Лише 18 листопада у південній частині, 19 листопада в Криму пройде мокрий сніг та дощ.

Температура у південних, Донецькій, Луганській області вночі 18 листопада від 3° морозу до 3° тепла, 19 листопада 0-6° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму вночі 1-7° тепла, вдень 6-12° тепла; на решті території вночі 3-9° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області 15 листопада вночі буде мінлива хмарність, без опадів; вдень погіршення погоди: сніг, місцями хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°, по області вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

16 листопада вночі пройде сильний, вдень помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. 17 листопада вночі без істотних опадів, вдень очікується невеликий сніг; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 16 листопада вночі місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

18-19 листопада без істотних опадів. Температура вночі 3-9° морозу, вдень близько 0°.