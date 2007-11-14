Шурма: є загроза зриву постачання інсуліну

Харків. 14 листопада. УНІАН. У Харкові існує загроза зриву постачання інсуліну хворим на цукровий діабет у 2008 році.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у пес-службі Харківської міськради, про це сьогодні заявив заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігор ШУРМА на прес-конференції в ендокринологічному диспансерному відділенні міської клінічної лікарні №2.

«2007 рік був найбільш стабільним і спокійним у питаннях забезпечення інсуліном, як вітчизняним, так і імпортним, хворих на цукровий діабет. Хворі своєчасно отримували ті інсуліни, які потребує їх організм. І це стало можливим завдяки децентралізації системи поставок інсуліну не тільки у Харкові, а й в інших регіонах України», - сказав І.ШУРМА.

Він наголосив, що саме завдяки ініціативі влади Харкова Міністерство охорони здоров’я України пішло на децентралізацію системи забезпечення інсулінами. За його словами, це дозволило на місцях впритул підійти до проблеми кожного харків’янина, хворого на цукровий діабет, і, по суті, домогтися для них адресної допомоги, адже депутати на сесії міськради затверджували практично кожну дозу інсуліну. «І, якщо в 2006 році, коли в країні діяла централізована система забезпечення інсулінами, хворі на цукровий діабет отримували лише 3 з 11 видів імпортних інсулінів, то в 2007 році – усі 11 видів», - наголосив заступник міського голови

Незважаючи на плюси нинішнього механізму забезпечення ліками інсулінозалежних хворих, повідомив І.ШУРМА, сьогодні тривають активні спроби повернутись до системи централізованих поставок інсуліну. За його інформацією, у контрольних цифрах проекту бюджету на 2008 рік, спущених Харкову з центру, ні копійки немає на придбання інсулінів. «Це призведе до хаосу в постачанні і забезпеченні хворих інсуліном, - вважає директор Департаменту.

«Департамент охорони здоров`я і соціальних питань ініціюватиме винесення на сесію міської ради проект рішення щодо ухвалення звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та інших органів центральної влади з проханням забезпечити стабільне постачання інсуліну», - повідомив І.ШУРМА.