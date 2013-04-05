Наступного тижня у Харкові пройде акція «Вставай, Україно!»

Харків. 5 квітня. УНІАН. Наступного тижня опозиційні сили проведуть акції «Вставай, Україно!» в містах Луцьку, Полтаві та Чернігові, а також у містах Рівне та Харкові.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН у Львові голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«10 квітня акція «Вставай, Україно!» відбудеться у місті Рівному, а 12 квітня лідери опозиції будуть присутні на акції у місті Харкові», - сказав О.Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію «Вставай, Україно!», яка триватиме два місяці.

Основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

Опозиція минулого тижня проводила акції «Вставай, Україно!» в Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях.

Акція «Вставай, Україно!» відбудеться: 6 квітня – у Житомирі, 9 квітня – у Луцьку, 13 квітня – у Полтаві, 14 квітня – у Чернігові.