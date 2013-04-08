Курченко стане генеральним інвестором підготовки Харкова до Євробаскету-2015

Харків. 8 квітня. УНІАН. Генеральним інвестором у підготовці Харкова до Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 стане президент ФК «Металіст», власник групи компаній «ВЕТЕК» Сергій Курченко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради.

За інформацією прес-служби, про своє бажання інвестувати в підготовку Харкова до Євробаскету-2015 С.Курченко повідомив Харківському міському голові Геннадію Кернесу і голові Харківської облдержадміністрації Михайлу Добкіну в суботу, 6 квітня, під час футбольного матчу «Металіст» - «Волинь».

За ініціативи С.Курченка відбулися переговори з керівництвом області та міста. Під час обговорення цього питання були визначені першочергові цілі у підготовці Харкова до Євробаскету-2015.

Зі свого боку Г.Кернес привітав бажання власника «Металіста» взяти активну участь не тільки в спортивному житті міста, а й у розвитку інфраструктури Харкова. Мер висловив упевненість, що Харків за підтримки С.Курченка зможе ефективніше вирішити цілу низку питань, які стоять перед містом у рамках підготовки до Євробаскету-2015.

Міський голова наголосив, що Харків буде готовий до проведення першості вчасно та на найвищому рівні.

Крім цього, під час переговорів з керівництвом міста та області С.Курченко заявив про свій намір побудувати кілька футбольних полів для розвитку та популяризації дитячого футболу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

У березні Кабінет міністрів України визначив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних споруд і фізкультурно-спортивної інфраструктури та організаційних заходів на 2013 рік з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Кошти, зокрема, виділять на проектування та реконструкцію Палацу спорту в Києві, універсально-видовищного спортивного палацу «Метеор» у Дніпропетровську, а також проектування та будівництво тренувальних баз у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській областях.

Планується, що на будівництво 6 спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові і Харкові для проведення в Україні Чемпіонату Європи з баскетболу приватними інвесторами буде витрачено близько 4,3 млрд грн.

Державне фінансування підготовки чемпіонату становитиме 7,057 млрд грн.