Завтра в Україні потеплішає

Харків. 9 квітня. УНІАН. Завтра, 10 квітня, в більшості областей України опадів не передбачається, лише у західних областях, вдень і в Криму очікується невеликий дощ. У Карпатах пройдуть помірні дощі, на високогір`ї - з мокрим снігом. На Закарпатті вдень можливий сильний дощ, місцями гроза.

Про це УНІАН повідомили у Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме східний, південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу. На півночі Лівобережжя до 5° морозу, на Закарпатті та півдні країни 2-7° тепла; вдень 8-13° тепла.

У Києві та області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.