Харківський аеропорт нарощує авіаперевезення

Харків. 16 квітня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» з початку року нарощує авіаперевезення.

Про це повідомили УНІАН у головному управлінні статистики в Харківській області.

Так, з харківського аеропорту за 3 місяці відправлено 53 тис. пасажирів, у тому числі у міжнародному сполученні - 44,3 тис. пасажирів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відправка пасажирів збільшилася на 48,5%, у міжнародному сполученні - на 64,7%.

Загалом у Харківській області у січні-березні всіма видами транспорту перевезено 10,6 мільйонів тонн вантажів - на 6,7% менше, ніж за відповідний період попереднього року.

За звітний період вантажообіг становить 5198300000 ткм, обсяг вантажної роботи скоротився на 11,6%.

На Південній залізниці за січень-березень загальне навантаження не змінилася і залишилося на рівні 7100000 т вантажів. Відправлення вантажів збільшилося по таких позиціях номенклатури: чорних металів - в 2,7 рази, кам`яного вугілля - в 2 рази, коксу - на 55,6%, руди залізної і марганцевої - на 20,3%, лісових вантажів - на 7,3 %, брухту чорних металів - на 3,4%. При цьому скоротилося відправлення нафти і нафтопродуктів - на 10,1%, будівельних матеріалів - на 10,3%, зерна і продуктів перемолу - на 10,6%, цементу - на 14,8%, хімічних і мінеральних добрив - на 18, 6.

Автомобільним транспортом (з урахуванням обсягів підприємців-фізичних осіб) за січень-березень 2013 перевезено 3,5 млн т вантажів - на 17,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Обсяг вантажної роботи скоротився на 10,5% - до 656 700 000 ткм.

По області за січень-березень порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість перевезених усіма видами пасажирського транспорту пасажирів збільшилася на 2% - до 156 200 000 пасажирів. Обсяг виконаної пасажирської роботи збільшився на 2,1% і склав 2 млрд 412 200 000 пас км.

За звітний період на Південній залізниці відправлення пасажирів збільшилася на 1,4% - до 15,4 млн пасажирів. Обсяг виконаної пасажирської роботи не змінився і склав 1 млрд 254 300 000 пас км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у звітний період скористалися 32,1 млн. пасажирів - на 2,1% менше минулорічного рівня; послугами перевізників-юридичних осіб скористалося 27,4 млн пасажирів - на 14,7% менше . Суб`єкти малого бізнесу-фізичні особи за січень-березень перевезли 4,7 млн пасажирів - на 1,6% менше.

Харківський метрополітен за 3 місяці перевіз 58700000 пасажирів, у тому числі безкоштовно - 10,7 млн пасажирів. Порівняно січнем-березнем 2012 року кількість перевезених в метро пасажирів зменшилося на 2,4%, кількість безплатних пасажирів, зменшилося на 3,1%.

Трамваями і тролейбусами міста в цілому перевезено 50 млн пасажирів - на 10,8% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Частка пільгового контингенту, перевезеного трамваями і тролейбусами, складає 64,2% - 32,1 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.

На знімках: Міжнародний аеропорт «Харків».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА