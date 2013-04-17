Чоловік намагався вивезти в газовому балоні до Росії 39 млн рублів

Харків. 17 квітня. УНІАН. На Харківщині прикордонники спільно з працівниками Міністерства доходів і зборів України затримали чоловіка, який у газовому балоні намагався незаконно провезти через державний кордон 39 млн. російський рублів.

Як повідомили УНІАН у секторі роботи зі ЗМІ Східного регіонального управління Державної прикордонної служби, чоловік, який віз валюту з України до Росії на автомобілі «Ауді», був затриманий вчора ввечері на міжнародному пункті пропуску «Гоптівка».

Водій іномарки, громадянин України, для проходження контролю обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим показуючи про відсутність заборонених товарів та предметів.

Проте працівники пункту пропуску отримали інформацію, що 38-річний чоловік спробує приховано перевезти через державний кордон валютні кошти. Його автомобіль вивели із загального потоку для проведення поглибленої перевірки.

Під час огляду спільна група виявила сховок. Його українець облаштував у балоні газового обладнання автомобіля. Відкривши сховок, прикордонники з’ясували, що він вщент запакований російськими рублями, купюрами номіналом по 500, 1000, 5000 рублів РФ. Загалом у балоні знаходилося 39 мільйонів російських рублів.

Всі ці гроші вилучено. Складені на чоловіка відповідні матеріали направлені до суду для ухвалення рішення.