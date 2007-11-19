Земельні аукціони не панацея

Харків. 19 листопада. УНІАН. Проведення у Харкові земельних аукціонів не вирішить проблем з розподілом в місті земельних ділянок.

Про це 19 листопада заявив агенції "SQ" депутат Верховної ради VI скликання Олександр Фельдман.

За його словами, у Харкові відсутній прозорий механізм торгів. Як зазначив О.Фельдман, рішення, прийняті на аукціонах, працювати не будуть. Головним критерієм, за яким оцінюватиметься законність операцій, буде ступінь лояльності покупців до позиції керівництва міста. "Виходом з ситуації, що склалася, є переобрання осіб, відповідальних за ухвалення рішень", - заявив депутат.