Частина Московського району тимчасово залишиться без тепла

Харків. 19 листопада. УНІАН. За інформацією КП «Харківські тепломережи», у зв`язку з ліквідацією пошкодження на тепломагістралі Ф=800мм по вулиці Гв. Широнінців, 27 з 8-00 до 17-00 20.11.07 буде припинено опалювання і гаряче водопостачання в 615 і 616 мікрорайонах Московського району. Відключаються споживачі, обмежені проспектом 50 років ВЛКСМ, вулицями Ак. Павлова, Механізаторською, Гв. Широнінців: 41 житловий будинок, 1 дитячий комбінат, 1 школа.

Інформація сайту міськради