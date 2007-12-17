Місцевий телефонний зв`язок подорожчає на 20%

Національна комісія з питань регулювання зв`язку України (НКРЗ) прийняла попереднє рішення про підвищення тарифів на місцевий телефонний зв`язок на 20%. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Згідно з проектом Граничних тарифів, передбачається підвищити тарифи для абонентів міст і райцентрів: абонентну плату за користування телефоном - з 13,7 до 16,44 грн. з ПДВ (при погодинному обліку) і з 19,58 до 23,5 грн. з ПДВ (без погодинного обліку); за кожну хвилину розмови понад встановлений ліміт (час, що не тарифікується) – з 5,4 до 6,48 коп. з ПДВ. При цьому НКРЗ планує зменшити тривалість часу розмови по телефону, що не тарифікується, для населення з 200 до 120 хвилин.

Як зазначили в прес-службі, НКРЗ на своєму засіданні прийняла проект Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, які регулюються державою, і винесла цей проект на обговорення, після чого він буде направлений на узгодження в АМКУ, Держкомпідприємництва, а також у Федерацію профспілок України. Після узгодження документ буде подано в Мінюст на реєстрацію.

НКРЗ прогнозує, що нові тарифи можуть бути введені в дію вже в першому кварталі 2008 року.

Тарифи на послуги сільського телефонного зв`язку залишаються без змін.

НКРЗ також планує знизити вартість установки телефону в містах з 200 до 180 грн. з ПДВ.

Як підкреслюється в повідомленні прес-служби, НКРЗ мотивує чергове підвищення тарифів тим, що надання послуг міського і сільського телефонного зв`язку «є збитковим».

Раніше встановлені НКРЗ тарифи (у листопаді 2006 року) «розраховувалися на основі фінансово-економічних показників «Укртелекому» за перше півріччя 2005 року без урахування змін цін в суміжних галузях економіки, які відбулися в 2006 році», - йдеться в повідомленні прес-служби НКРЗ. Це, як підкреслюють в НКРЗ з посиланням на розрахунки «Укртелекому», призвело до того, що за 9 місяців 2007 року збитки «Укртелекому» становили в міському телефонному зв`язку 140 млн. грн., в сільському – 400 млн. грн.

«Підприємство не має коштів на розвиток телекомунікаційних мереж, хоча проблема установки телефонів в селі залишається гострою», - наголошується в повідомленні НКРЗ.

За даними НКРЗ, на даний час майже 2200 сіл не мають жодного телефонного апарату, підключеного до мережі загального користування. У сільській місцевості не телефонізовані 4,3 тис. шкіл і дошкільних установ (20,1% загальної кількості), 2,7 тис. медичних установ (14,4% загальної кількості), 4,2 тис. сільськогосподарських підприємств (33,5%). Також не телефонізовані 1,3 тис. малонаселених селищ, в яких проживає до 50 жителів, або 35% загальної кількості, і 937 малонаселених селищ, в яких проживають від 51 до 200 жителів, або 13,1% загальної кількості.