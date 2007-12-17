На кордоні затримано 445 порушників

Харків. 17 грудня. УНІАН. Харківські прикордонники потягом 2007 року затримали 445 порушників кордону.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, коментуючи підсумки розширеного засідання Колегії Державної прикордонної служби України.

За його словами, у цьому році на кордоні Харківської області було затримано 1661 нелегального мігранта, а також контрабандних товарів на загальну суму 16 млн. грн., 42 кг наркотичних речовин, 49 одиниць зброї, понад 920 боєприпасів.

Серед тенденцій, відзначив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ, - зростання на 9% кількості громадян, які перетинають кордон (всього за рік – 10 млн. 258 тис.) і транспортних засобів - на 27% (понад 1 млн. одиниць).

За словами прес-секретаря, Харківський прикордонний загін посів 2 місце за підсумками роботи в системі Державної прикордонної служби України.