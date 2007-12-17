У Харкові не буде таксистів-”нелегалів”

Харків. 17 грудня. УНІАН. Комплексну перевірку діяльності нелегальних таксистів планується провести в Харківській області.

Про це 14 грудня повідомили агенції "SQ" члени комісії конкурсу отримання ліцензій на пасажирські перевезення. Для проведення перевірок планується створити робочу групу, до складу якої увійдуть представники Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку Харківської облдержадміністрації, а також обласних транспортної, податкової і автомобільної інспекцій.

За оцінкою конкурсної комісії, в області працює 6 тис. приватних автомобільних таксі (у Харкові - 4,5 тис.), обладнаних спеціальними жовтими ліхтарями із шашечками. Ліцензії на перевезення мають 550 автопідприємств і 1300 власників легкових автомобілів. Через відсутність у таксі ліцензій місцеві бюджети недоотримують 500 тис.грн. сплати за ліцензії і 4 млн.грн. податку з доходу щорічно. Зокрема, одна з харківських транспортних компаній (штат компанії - близько 10 чол.) має ліцензію на перевезення і виступає диспетчером близько 1,2 тис. власників легкових автомобілів, які займаються пасажирськими перевезеннями як таксі.

Робоча група планує перевірити наявність ліцензій у власників автомобілів. Планові перевірки планується почати в першому кварталі 2008 р.