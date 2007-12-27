Новим керівником ХТЗ став Серебряков

Харьков. 27 декабря. УНИАН. Новым генеральным директором ОАО «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе» назначен Сергей СЕРЕБРЯКОВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации завода, С.СЕРЕБРЯКОВ назначен руководителем предприятия в соответствии с решением Наблюдательного Совета ОАО «ХТЗ» и 26 декабря 2007 года вступил в должность.

На посту гендиректора ХТЗ С.СЕРЕБРЯКОВ сменил Александра КОСОВА, проработавшего руководителем завода менее года.

Справка УНИАН. С.СЕРЕБРЯКОВ, 1977 г.р., имеет образование военного финансиста, также окончил Высшую школу бизнеса в г. Красноярске (Россия) и Высшую школу экономики в г. Нижний Новгород (РФ). В последние шесть лет занимал должности директора по экономике и финансам и первого заместителя генерального директора двух крупнейших акционерных обществ в г. Красноярске и в г. Балахне (Нижегородская обл.).

Справка УНИАН. ОАО ”Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе” начало работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций.