Новим керівником ХТЗ став Серебряков
Він має освіту військового фінансиста
Харьков. 27 декабря. УНИАН. Новым генеральным директором ОАО «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе» назначен Сергей СЕРЕБРЯКОВ.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации завода, С.СЕРЕБРЯКОВ назначен руководителем предприятия в соответствии с решением Наблюдательного Совета ОАО «ХТЗ» и 26 декабря 2007 года вступил в должность.
На посту гендиректора ХТЗ С.СЕРЕБРЯКОВ сменил Александра КОСОВА, проработавшего руководителем завода менее года.
Справка УНИАН. С.СЕРЕБРЯКОВ, 1977 г.р., имеет образование военного финансиста, также окончил Высшую школу бизнеса в г. Красноярске (Россия) и Высшую школу экономики в г. Нижний Новгород (РФ). В последние шесть лет занимал должности директора по экономике и финансам и первого заместителя генерального директора двух крупнейших акционерных обществ в г. Красноярске и в г. Балахне (Нижегородская обл.).
Справка УНИАН. ОАО ”Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе” начало работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций.