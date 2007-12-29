Крижанівський залишиться на посаді

Харків. 29 грудня. УНІАН. Кадрові зміни, які мають відбутися у структурі Міністерства внутрішніх справ, не торкнуться посади керівника харківської обласної міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, на своїх посадах залишаться начальники обласних управлінь внутрішніх справ у 9 областях України, а керівників решти облУМВС буде замінено, повідомив сьогодні журналістам міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Міністр відзначив, що на своїх посадах залишаться керівники Харківського, Закарпатського, Запорізького, Житомирського, Херсонського облУМВС, 4 решта областей Ю.ЛУЦЕНКО напам`ять назвати не зміг, повідомивши, що в Одесі облУМВС керуватиме згідно з рішенням суду генерал-лейтенант міліції Богдана КЕРНИЦЬКИЙ.