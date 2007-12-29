Мулерман став засл. артистом України

Указ Президента

Харків. 29 грудня. УНІАН. Відомий у 60-70 роках співак, нинішній радник голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА з питань культури Вадим МУЛЕРМАН отримав звання «Заслужений артист України». Почесне звання В.МУЛЕРМАНУ присвоєне Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА за його «значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Харківської області, вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю», повідомляє сайт облдержадміністрації.

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