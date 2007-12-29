На заводі Малишева буде новий директор

Харків. 29 грудня. УНІАН. На Держпідприємстві «Завод ім. Малишева» очікують призначення нового керівника.

Попередній гендиректор Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ напередодні був переведений на роботу до Києва – він призначений заступником міністра Мінпромполітики.

Губернатор Арсен АВАКОВ зізнається, що дня нього це стало несподіванкою.

«Це призначення, - сказав він журналістам, - було певною несподіванкою для нас, і я цього не приховую».

На сьогодні вже обговорюється кілька кандидатур на посаду керівника оборонного підприємства.

«Я з етичних причин називати їх не буду. Ситуація на заводі непроста. Це не успішне підприємство, на якому можна дозволити собі якісь новації. Тут потрібен жорсткий ланцюг дій, які не повинні погіршити ситуації», - сказав А.АВАКОВ.