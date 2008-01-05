У Первомайському теплішає

Харків. 5 січня. УНІАН. Теплопостачання міста Первомайський, де 4 січня через низку аварій у системах на кілька годин була припинена подача тепла, відновлене.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Володимира БАБАЄВА, теплопостачання Первомайського було відновлене на 21 годину 4 січня.

За його даними, на всіх об`єктах соціальної сфери, а це 7 шкіл, 7 дитячих садків, лікарня, установи культури, та в 175 багатоквартирних будинках (із 189 наявних у місті) теплопостачання відновлене повністю. Ще в 13 будинках тривають роботи з відновлення циркуляції теплоносія в 21-му стояку.

Прес-служба нагадує, що 4 січня о 5-й годині ранку в результаті аварії насоса на ТЕЦ була припинена подача теплоносія на місто з Первомайського ДП «Енергохімпром», що призвело до зриву гідравлічного режиму. До 8.00 завдяки оперативним діям ремонтних бригад подача теплоносія на місто була відновлена. Проте, знизилася температура теплоносія в будинках і в трасах мікрорайонів Первомайського. Це призвело до поривів теплових мереж внутрішньобудинкових систем опалювання, а так само до декількох поривів на внутрішньоквартальних магістралях.

Для ліквідації аварії були залучені всі комунальні служби міста, Первомайського районного відділу ГУ МНС в Харківській області, а також аварійні бригади з Лозівського, Шевченківського і Дергачівського районів області. Ліквідацією аварії керував спеціально створений у Первомайському штаб під орудою В.БАБАЄВА.

Як відзначив В.БАБАЄВ, подібна ситуація прогнозувалася керівництвом області ще на етапі підготовки міста до опалювального сезону 2007-2008 років. Саме тому протягом всього 2007 року великі фінансові, людські та матеріальні ресурси спрямовувалися на створення і будівництво нової системи опалення в Первомайському, що остаточно дозволило б вивести систему опалення міста із залежності від роботи ТЕЦ «Хімпрому». «Проте, - наголосив В.БАБАЄВ, - на превеликий жаль, через відсутність фінансування в 2007 році на державному рівні, не були виконані роботи з прокладання газових мереж до нових внутрішньоквартальних котелень». Водночас він підкреслив, що вже в цьому опалювальному сезоні система опалення Первомайського частково буде виведена із залежності від ТЕЦ ДП «Хімпром» шляхом введення до ладу невеликих автономних котелень. Що ж до великих котелень, то їх можна буде підключити лише після закінчення опалювального сезону цього року.