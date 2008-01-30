Харків не найкраще місто на землі

Харків. 30 січня. УНІАН. Ванкувер - найкраще місце для життя на землі.

До такого висновку прийшла компанія Economist Intelligence Unit (EIU), провівши своє незалежне опитування.

У списку EIU - 127 міст, ретельно досліджених на предмет персональних ризиків, якості інфраструктури і ступеня доступності різних послуг і товарів.

Канадські міста, як і австрійський Відень, і швейцарська Женева визнані найбільш прийнятними місцями для помешкання ще й тому, що не розглядаються терористами як мішені для атак.

Таким чином, у десятку найкращих міст світу входять: Ванкувер, Мельбурн, Відень, Женева, Перт, Аделаїда, Сідней, Цюріх, Торонто, Калгарі. Єдина невизначеність, яку періодично відчувають жителі цих міст, - сумніви з приводу погоди на вулиці: узяти з собою парасольку чи ні.

“У сучасному світі з його викликами не дивно, що найспокійнішими і найзатишнішими місцями стають міста, де загроза тероризму мінімальна”, - говорить Джон Коупстейк, що редагував доповідь EIU.

Кореспондент.net