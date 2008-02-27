У Харкові побудують 24 нових готелів

Харків. 26 лютого. УНІАН. До 2012 року у Харкові планують звести 24 нових готелів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформувала заступник міського голови - директор Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяна ОВІННІКОВА під час робочого засідання експертів УЄФА та керівників підрозділів міської ради щодо підготовки Харкова до Євро-2012.

За її словами, передбачається звести 6 п’ятизіркових готелів на 660 місць, 8 чотиризіркових на 1200 місць та 10 тризіркових на 2500 місць, що більше від потреби (за вимогами УЄФА до ЧЄ-20012 необхідно побудувати 15 готелів на 3300 місць). Близько третина інвесторів, які взялися за зведення цих готелів, уже оформили необхідні документі, - зазначила Т.ОВІННІКОВА.

Крім того, проінформувала вона, передбачається реконструкція 14 діючих готелів, 9 гуртожитків провідних вузів міста. В планах - зведення нового гуртожитку Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого. Також в рамках підготовки до Євро-2012 передбачено розбити наметові містечка в паркових зонах та скверах міста, а також облаштувати 9 фан-майданчиків.