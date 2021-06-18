За словами представників столичного метрополітену, маркування не можна прибрати з вагонів, але вони подумають над тим, щоб прибрати його з-перед очей пасажирів.

Кілька сотень вагонів Київського метрополітену були виготовлені на російських заводах і містять таблички з написами про це. На сьомий рік війни такі таблички часто стають предметом зганяння гніву громадян, проте в підземці кажуть, що не можуть повністю позбутися маркування.

Як повідомляє "Сегодня", одні пасажири байдуже ставляться до російських табличок, а інші нерідко прагнуть їх відірвати або "прикрасити" нецензурним написом.

Представники метрополітену пояснили, що загалом на лініях столичної підземки зараз експлуатується 821 вагон, з яких понад 700 зроблені в Росії.

"726 вагонів в різні роки були виготовлені на заводах, розташованих у Російській Федерації. 135 таких вагонів уже пройшли комплексну модернізацію на Крюківському вагонобудівному заводі та фактично є конструктивно новими одиницями транспорту", - зазначили в Київському метрополітені.

При цьому таблички про заводи-виробники, за словами представників підземки, обов'язково повинні бути у вагонах. Однак метрополітен подумає над тим, щоб прибрати їх з видних місць.

"Наявність табличок заводів-виробників у салонах вагонів метрополітену обумовлено вимогою правил технічної експлуатації метрополітенів України, затверджених наказом Міністерства транспорту України у 2003 році. Водночас наше підприємство розгляне питання про зміну місць розміщення цих табличок", - розповіли в Київському метрополітені.

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Автор: Катерина Комолова