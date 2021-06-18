Співробітнику підземки вдалося загасити загоряння.

У Київському метрополітені сьогодні вранці сталася пожежа.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. На ньому видно, що загорілася проводка на стелі.

Реакція на інцидент послідувала неоднозначна. Деякий час відкрите полум'я ніхто не гасив, повз проходили пасажири. Згодом пересування людей спробували обмежити, а гасити пожежу стали шваброю з мокрою ганчіркою. Співробітнику метрополітену, хоч і не з першого разу, вдалося загасити вогонь.

"Техніка пожежогасіння в столичній підземці просто вражає", - написав автор відео.

Під час спілкування з кореспондентом УНІАН заступник начальника Київського метрополітену повідомила подробиці інциденту. "Сталося займання розподільчого щитка. Зараз воно повністю ліквідоване, на місці працює служба електропостачання, причини займання з’ясовують фахівці. Відповідно будуть проводити необхідні ремонтні роботи", - повідомила Макогон.

Крім того, вона пояснила, чому в метро обрали відповідний спосіб пожежогасіння. "Зробили найшвидшим способом, коли принесли вогнегасник, він уже не знадобився. З погляду життєвої ситуації спосіб прийнятний. Ви би вдома зробили б так само... це було найшвидшим у цій ситуації... дерево електрику не проводить, фізику зі школи пам’ятаємо", - резюмувала заступник начальника КП "Київський метрополітен".

Раніше в Одесі на електропідстанції "Чумка" пролунав вибух. В результаті без світла і води залишилися три райони міста. Згодом електропостачання постраждалих районів відновили.

До цього на проспекті Перемоги в Києві вибухнув і повністю згорів мікроавтобус. В результаті події рух транспорту по проспекту Перемоги в районі Нивок було ускладнено.

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Автори: Костянтин Гончаров, Юрій Годован