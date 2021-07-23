Його мати розповіла, що син зловживав наркотиками та алкоголем.

У Києві чоловік вистрибнув з вікна квартири на п'ятому поверсі та впав на технічний дах. Його довелося знімати звідти за допомогою підіймача.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

О 2:30 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що по вул. Заболотного, 92 чоловік вистрибнув з вікна квартири на 5 поверсі та впав на технічний дах 3 поверху.

Рятувальники за допомогою драбини дісталися до місця падіння чоловіка. Він знаходився у свідомості, однак кричав, поводив себе неадекватно та чинив супротив.

Читайте такожТрохи підрізав: у Києві чоловік погрожував пістолетом водієві (відео)"Щоб не наражати на додаткову небезпеку постраждалого, рятувальники вирішили використати автоколінчатий підіймач. Тільки завдяки професійно злагодженій роботі рятувальників та правоохоронців, постраждалого, який всіма силами намагався перешкоджати, на світанку вдалося спустити донизу та передати до рук медиків", - йдеться у повідомленні.

Мати постраждалого розповіла, що останні тижні спостерігала неадекватну поведінку сина та його зловживання наркотиками та алкоголем.

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Автор: Людмила Жерновська