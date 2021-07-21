Сьогодні в Одесі 82-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна 5-го поверху житлового будинку.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася на вулиці Фонтанська дорога.
Зазначається, що тіло чоловіка, 1939 року народження, виявили вранці на даху прибудови до житлового багатоповерхового будинку.
За попередніми даними, містянин вистрибнув з вікна сходового майданчика, розташованого на п'ятому поверсі будинку, в якому проживав.
Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті. Попередньо, відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".
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