Нова назва вулиці не потребує термінового внесення змін до документів.

Перейменування вулиць в Києві не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. Перереєстрація відбуватиметься під час заміни паспорта або інших процедур в ЦНАП.

Про це повідомили в прес-службі КМДА.

"Наголошую - перейменування не створює ніяких побутових проблем, ніхто не повинен відразу бігти в ЦНАП, щоб зробити відмітку про нову адресу. Перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотографій, зміни прізвища тощо, тобто коли у людини виникає потреба", - пояснив директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.

Документи, що засвідчують право власності на нерухомість, також залишаються чинними у разі зміни назви вулиці, на якій вони розташовані. Зміна таких документів відбувається лише при необхідності, наприклад, при купівлі-продажу або дарування нерухомості.

"Таким чином, якщо власник захоче продати, подарувати або передати у спадок свою нерухомість, в документах, які будуть оформлятися на нову особу, вже вкажуть нову назву. На вартості послуг нотаріуса це не відіб'ється", - додав Лелюк.

Однак юридичні особи повинні вносити відповідні зміни до установчих документів. Згідно із законодавством, перейменування вулиці для юрособи прирівнюється до зміни розташування.

"Це передбачає необхідність внесення відповідних змін в установчі документи, змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, повідомлення банківських установ і контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах, виготовлення нової печатки, бланків тощо", - розповів Лелюк.

Нагадаємо, нещодавно в Києві провели голосування щодо перейменування міських об'єктів, назви яких пов'язані з РФ. Було отримано понад 6,5 мільйонів голосів.

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