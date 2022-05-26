До 26 червня громадяни можуть пропонувати й свої варіанти до переліку.

У межах "дерусифікації" в Україні відбувається масове перейменування вулиць та інших об'єктів. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та провідні установи Національної академії наук склали попередній список видатних українців, на честь кого можна було б змінювати географічні назви.

Як зазначається на сайті мовного омбудсмена, персоналії зі списку "зробили визначальний внесок у розвиток та утвердження української мови як державної, відстоювали національні інтереси, своєю творчістю наближали той день, коли українською заговорить світ".

До списку потрапили, зокрема, Микола Вінграновський, Олесь Гончар, Іван Дзюба, Іван Драч, Сергій Єфремов, Агатангел Кримський, Левко Лук'яненко, Євген Маланюк, Іван Огієнко, Валер'ян Підмогильний, Олександр Пономарів, Олександр Потебня, Василь Симоненко, Михайло Слабошпицький, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Петро Яцик та інші. Повний список оприлюднено на сайті.

Зазначається, що в переліку не враховані ті, чиї імена вже є в географічних назвах чи об'єктах топоніміки.

"Зрозуміло, що ініціатива має виходити від мешканців тих населених пунктів, в яких будуть перейменовувати географічні назви та об'єкти топоніміки. Завдання місцевої влади - дослухатися громади, академічних установ, провідних університетів. Певен, що цей узгоджений список буде в нагоді всім, в тому числі за кордоном, хто вже зараз хоче увічнити в назвах вулиць, бібліотек чи скверів імена будівничих - захисників української мови, культури, нації. Користуйтеся, змінюйте свої громади. Перефразовуючи відомий крилатий вислів, чиїми іменами названі вулиці та сквери, того і країна!", - розповів Тарас Кремінь.

До 26 червня на електрону адресу toponimika@mova-ombudsman.gov.ua українці можуть надсилати власні пропозиції імен захисників мови, які, на їх думку, мали б бути увічненими в Україні.

Остаточні рекомендації до перейменувань чи назв нових об'єктів топоніміки та географічних назв влада оприлюднить до Дня Конституції України.

"Зважаючи на те, що ст. 10 Конституції України визначено, що державною мовою в Україні є українська мова, пропоную поширити практику найменувань вулиць і площ на честь Основного Закону", - додав мовний омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі змінили назви більше ніж трьох десятків вулиць та провулків, які були пов'язані з Росією. В Києві перейменували одразу три залізничні станції. У місті Харків перейменували три вулиці та район, чиї назви були пов'язані з Росією.

Окрім того, в Україні збираються переглянути шкільну програму зі світової літератури та історії через війну Росії проти України.

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