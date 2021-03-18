У Києві знову "замінували" станції метро / фото УНІАН

Сім станцій метро Києва закриті на вхід і вихід через повідомлення про мінування.

Читайте такожКиїв йде на тритижневий жорсткий карантин: чи зупиняти громадський транспорт

Про це повідомляється в Telegram-каналі Kyiv Metro Alerts, який інформує про зміни в роботі підземки.

Закриття торкнулося наступних станцій:

  • "Театральна" + пересадка,
  • "Палац спорту" + пересадка
  • "Майдан Незалежності", "Хрещатик",  "Академмістечко"
  • "Червоний хутір" та "Героїв Дніпра"

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров