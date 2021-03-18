Станції метро перевіряють на наявність вибухівки.

Сім станцій метро Києва закриті на вхід і вихід через повідомлення про мінування.

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Про це повідомляється в Telegram-каналі Kyiv Metro Alerts, який інформує про зміни в роботі підземки.

Закриття торкнулося наступних станцій:

"Театральна" + пересадка,

"Палац спорту" + пересадка

"Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Академмістечко"

"Червоний хутір" та "Героїв Дніпра"

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Автор: Дмитро Захаров