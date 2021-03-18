У Києві знову "замінували" станції метро / фото УНІАН
Сім станцій метро Києва закриті на вхід і вихід через повідомлення про мінування.
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Про це повідомляється в Telegram-каналі Kyiv Metro Alerts, який інформує про зміни в роботі підземки.
Закриття торкнулося наступних станцій:
- "Театральна" + пересадка,
- "Палац спорту" + пересадка
- "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Академмістечко"
- "Червоний хутір" та "Героїв Дніпра"
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