Інших пасажирів на відео не видно / Фото УНІАН
У Києві підлітки влаштували вечірку просто у вагоні метрополітену.
Відео гулянь опублікував Київ Оперативний.
Молоді люди встановили у вагоні колонки, ввімкнули музику та почали танцювати.
Слід відзначити, що вони були в масках та трималися за поручні. Одна з учасниць повідомила у сторіс, що їй стало погано через задуху.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
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