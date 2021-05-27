Учасники вечірки були в захисних масках.

У Києві підлітки влаштували вечірку просто у вагоні метрополітену.

Відео гулянь опублікував Київ Оперативний.

Молоді люди встановили у вагоні колонки, ввімкнули музику та почали танцювати.

Слід відзначити, що вони були в масках та трималися за поручні. Одна з учасниць повідомила у сторіс, що їй стало погано через задуху.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська