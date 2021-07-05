"Підземка", тролейбуси та автобуси працюватимуть на годину довше.

У зв'язку із проведенням фестивалю Atlas Weekend у Києві подовжать роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської держадміністрації.

Так, у ніч із 6 на 7 липня та в ніч із 9 на 10 липня на одну годину подовжать роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту.

6, 7, 8 та 9 липня на одну годину довше ходитимуть тролейбуси №11, 12, 43, 45 та автобуси № 56.

"Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів, - зазначається в повідомленні.

Окрім того, у дні проведення фестивалю із 5 до 10 липня можливе обмеження на вхід для пасажирів станції метрополітену "Виставковий центр". У КП "Київський метрополітен" зазначають, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Фестиваль Atlas Weekend у Києві

Музичний фестиваль Atlas Weekend відбудеться у столиці з 5 по 11 липня. Серед запрошених українських артистів та проектів - alyona alyona, ONUKA, ДахаБраха, KAZKA, DAKH DAUGHTERS.

Один із головних західних хедлайнерів цього року - король танцювального жанру біг-біт Fatboy Slim.

У дні фестивалю на ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації.

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Автори: Інна Андаліцька, Катерина Комолова