На Львівській залізниці проти міліціонера порушено справу

Львів. 31 січня. УНІАН. На Львівській залізниці проти міліціонера лінійного відділу на одній зі станцій УМВС України на Львівській залізниці порушено кримінальну справу. Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

28 січня Львівська міжрайонна транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України стосовно оперуповноваженого сектору карного розшуку лінійного відділу на одній зі станцій УМВС України на Львівській залізниці.

Міліціонер звинувачується в тому, що 10 грудня 2010 року в приміщенні прийомоздавачів відокремленого підрозділу державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця», не склавши жодного процесуального документу, провів обшук вказаного приміщення та огляд особистих речей робітників згаданого підрозділу.