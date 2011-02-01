Акція протесту малого та середнього бізнесу України проти неправомірних кроків органів влади щодо підприємців

Акція розпочнеться о 11.00 Організатори: Асамблея ГО малого та середнього бізнесу України, Конфедерація вільних профспілок України, Всеукраїнське Об’єднання Ветеранів, Альянс «За чесні податки», Громадський рух «Відсіч», Громадянський рух «Наступ» Площа біля пам’ятника Т.Шевченка, пр. Свободи

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