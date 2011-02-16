У Києві презентовано «Стратегію розвитку Львівщини»
Презентував губернатор
Львів. 16 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час робочої поїздки презентував «Стратегію розвитку Львівщини» керівництву Адміністрації Президента України, уряду. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Також голова М.Цимбалюк, під час презентації стратегії, окреслив низку важливих моментів для розвитку регіону: підготовку до Євро-2012, зокрема, продовження злітно-посадкової смуги ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»» на довжину, яка дозволить приймати трансконтинентальні літаки, будівництво доріг до пунктів перетину кордону між Україною та Польщею та доповів про ситуацію з ліквідацією наслідків повеней минулих років.
М.Цимбалюк наголосив, що не всі роботи з ліквідації наслідків повеней було завершено і вкрай необхідно, щоб цього року на їх завершення було виділено кошти.