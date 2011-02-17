Підприємець привласнив майна на 320 тис. грн.

Львів. 17 лютого. УНІАН. У Львівській області затримано підприємця, який привласнив майна ТзОВ на 320 552 грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області. Встановлено, що підприємець привласнив бурякозбиральний комбайн.

«Дрогобицьким відділком міліції до відповідальності притягається колишній директор одного підприємства, який маючи умисел на заволодіння чужим майном, без рішення зборів засновників, шляхом обману заволодів підприємницьким майном», – зазначили в міліції.

Ведеться слідство.