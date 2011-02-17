До початку Євро-2012 Дрогобич має шанс стати чемпіоном

Львівська область. 17 лютого. УНІАН. У Дрогобичі заборгованість із виплати заробітної плати лише за один місяць збільшилася на 1 млн. грн. Як повідомили УНІАН у Дрогобицькій міській раді, про це на оперативній нараді у Ратуші повідомив міський голова Олексій Радзієвський.

З його слів, ресторан КП «Берізка» заборгував 400 тис. грн. і це «за тих умов, що ресторанний бізнес за своєю природою не може бути збитковим».

Подібна ситуація із цегельним підприємством на вул. Трускавецькій, де знищено все обладнання, вичерпана вже і природна сировина, однак не погашені борги за землю, до пенсійного фонду.

Олексій Радзієвський доручив першому заступникові Олександрові Коростельову подати пропозиції щодо розв’язання проблеми з такими підприємствами-боржниками.

«Влада має відреагувати на таке явище. Інакше через півроку буде рекордна заборгованість і до початку Євро-2012 року ми вже станемо чемпіонами лише з цього показника», - зазначив міський голова.