Аеропорт «Львів» не закриватимуть, – губернатор

Львів. 28 лютого. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Львів» на час реконструкції до Євро-2012 не закриватимуть. Про це на одному із місцевих телеканалів 27 лютого заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Хочу авторитетно заявити, що на час реконструкції злітно-посадкової смуги до чемпіонату Європи з футболу в 2012 році аеропорт закритий не буде», – заявив М.Цимбалюк.

Однак за словами губернатора, безпека пасажирів - перш за все. Тому, літаки деяких авіакомпаній, які сьогодні працюють з львівським летовищем, будуть замінені з більших на менші.

«Але кількість авіарейсів не буде зменшуватись ні в якому разі. Окрім того, ми плануємо саме в цей період відкрити авіарейс в Прагу (Чеська Республіка) та ще один – до Києва», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, новий термінал аеропорту «Львів» повинні задати в експлуатацію в листопаді 2011 року, а до кінця грудня – злітно-посадкову смугу.